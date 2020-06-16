ميركل تستبعد الاتفاق على ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة كورونا في القمة المقبلة

استبعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة إعادة الإعمار الأوروبي (حزمة كورونا) خلال قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل.

وأفادت معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن ميركل قالت خلال جلسة للكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي، اليوم الثلاثاء إنها تأمل في تحقيق تقدم كبير في يوليو المقبل.

وأضافت ميركل أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان من الممكن إتمام المفاوضات حول هاتين القضيتين، ونُقِلَ عن ميركل قولها:" سيكون هذا أمرا مرغوبا فيه".

وحذرت ميركل من أنه إذا تواجدت أوروبا بدون موازنة 2021 وبدون برنامج تحفيز اقتصادي،" فإن ذلك سيكون جراء عدم القدرة على التصرف، وهو ما نرغب في تجنبه نحن جميعا".

يشار إلى أن أوروبا ستتولى مطلع يوليو المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وستدلي ميركل في البرلمان ببيان للحكومة عن قمة الاتحاد الأوروبي وأهدافها خلال رئاسة التكتل، بعد غد الخميس.

وأضافت ميركل أن المهارة تكمن في الجمع بين المنظور المالي على المدى المتوسط و صندوق دعم كورونا، وقالت إن " وضع المفاوضات أصبح أكثر تعقيدا، لكن ربما صار أكثر بساطة من خلال ذلك"، وتابعت أنه ربما كانت الأطراف غير الراضية بشكل كامل عن الميزانية، تولي تقديرا أكبر للصندوق، والعكس صحيح.

وكشفت ميركل أن ألمانيا ستحصل أيضا من صندوق إعادة الإعمار على أموال بقيمة 20 مليار يورو وفقا للمقترحات الراهنة، وقالت إنه يجب بعد ذلك توضيح الأوجه التي يتعين استخدام الأموال فيها لتحسين القدرة المستقبلية للبلاد واستكمال برنامج التحفيز الاقتصادي الألماني.

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا يمكن أن تكون مثالا جيدا لدول أخرى في هذا الشأن.