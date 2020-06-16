 كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة


نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 6:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 6:36 ص

(د ب أ)

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و155 حالة حتى منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت العاصمة سول وضواحيها 19 حالة من أصل 34 حالة جديدة.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليصل الإجمالي إلى 278 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 30 حالة إلى 10760 حالة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 3 أشخاص إلى 1117 شخصا.

وخضع مليون شخص و119 ألفا و767 لفحوصات كورونا، ويجري حاليا فحص 22632 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى، حسب يونهاب.


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