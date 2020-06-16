سول: بيونج يانج فجرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية قامت بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة (كايسونج) الحدودية.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء- أن مكتب الاتصال المشترك الواقع في منطقة (كايسونج) الصناعية بين الكوريتين تم تفجيره منذ ساعات قليلة.

يأتي هذا التفجير بعد أن امتنعت كوريا الشمالية عن الرد على الاتصالات الهاتفية من الجنوبية وفي أعقاب أيضا إصدار "كيم يو-جونج"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" بيانا السبت الماضي أن جيشها سيكون مخولا له الحق في اتخاذ "الخطوة التالية" ضد الجنوب في أحدث سلسلة من التهديدات التي وجهها الشمال في غضب بسبب المنشورات المناهضة لبيونج يانج والتي أرسلها نشطاء كوريون جنوبيون عبر الحدود.