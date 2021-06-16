إزالة حالة تعد على أرض زراعية ورفع مخلفات تصل لـ20 طن في المنيا

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قال محمد محمود رئيس قرية تلة بمركز المنيا، إنة تم تنفيذ إزالة حالة تعد علي أرض زراعية، مؤكدا باتخاذ اللازم حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة، مضيفا إلى استمرار أعمال رفع التراكمات من الطرق والشوارع العامة ومداخل القري التابعة بواقع ٢٠ طن.

وقال رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل، إنة تم رفع ٢٠ طن من المخلفات والتراكمات اليومية من قرى طوه وطوخ الخيل وصفط الغربية، مؤكدا علي تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس المركز والمدينة، بالحفاظ علي المظهر الجمالي ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة تمكن من صيانة جميع كشافات جبانة طوخ الخيل (جبانة الشيخ ميخائيل)، في إطار الحرص علي سلامة وأمن الأهالي وتكثيف أعمال الإنارة بنطاق القرية وشوارعها وحل الشكاوي الواردة والخاصة بالإنارة العامة.