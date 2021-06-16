فيروس كورونا: عدد الوفيات يتجاوز الـ 600 ألف في الولايات المتحدة مع تراجع معدل التطعيم

وصل عدد الأمريكيين الذين توفوا بسبب الإصابة بكوفيد -19، إلى 600 ألف و12 شخصا، أكثر من أي دولة أخرى، وفقا لبيانات جامعة جون هوبكنز.

كما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في إجمالي عدد الحالات المسجلة، مع ما يقرب من 33.5 مليون إصابة منذ عام 2020.

ويأتي هذا الرقم الأخير، في الوقت الذي يبدو فيه أن هدف الرئيس جو بايدن، المتمثل في تلقيح 70٪ من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 4 يوليو، أكثر عرضة للفشل.

وتلقى أكثر من 173 مليون شخص، حوالى 52٪ من سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

وسجلت البرازيل والهند ثاني أكبر عدد من الوفيات، مع أكثر من 488 ألف حالة وفاة للأولى، وأكثر من 377 ألف للثانية.

تراجع معدلات الوفيات والتطعيم

استغرقت الولايات المتحدة حوالى 4 أشهر لتنتقل من 500 ألف إلى 600 ألف حالة وفاة، أي ما يقارب المدة التي استغرقتها للانتقال من صفر إصابات إلى 100 ألف. وهذا يمثل تغييرا كبيرا عن ذروة الوباء، عندما قفز عدد الوفيات من 300 ألف إلى 400 ألف، في شهر واحد في الشتاء الماضي.

لكن معدل التطعيم في البلاد بدأ في التراجع إلى حوالى مليون جرعة يتم تلقيها يوميا، منخفضا من أعلى مستوى له في أبريل الماضي، عندما بلغ 3.4 مليون جرعة.

ما يقرب من 144 مليون أمريكي، تم تطعيمهم بالكامل، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي". وتقول "سي دي سي" إن الناس يتم تطعيمهم بالكامل بعد أسبوعين على الأقل من جرعة اللقاح النهائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصنف فيه "سي دي سي" رسميا متغير دلتا، الذي اكتشف لأول مرة في الهند، "متغير مثير للقلق". وقالت إن حالات متغير دلتا تصل إلى 10٪ من جميع الإصابات الجديدة، وهي تنمو مقارنة بمتغير ألفا السائد، الذي تم تحديده لأول مرة في كنت، ببريطانيا.

وعلى الرغم من أن غالبية الأمريكيين البالغين قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، إلا أن النسب تختلف بشكل كبير من ولاية إلى أخرى. وقامت ولاية فيرمونت بتطعيم 71٪ من سكانها بالكامل، لكن 36٪ فقط من سكان ميسيسيبي تلقوا الجرعات، وفقا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "كايزر فاميلي" مؤخرا، أن حوالى ثلث البالغين في الولايات المتحدة لا يخططون للتطعيم بعد، مما دفع الولايات والشركات إلى تقديم حوافز لا حصر لها للقاحات.

على سبيل المثال، تختار ولاية أوهايو مقيما واحدا تم تطعيمه كل أسبوع للفوز بمليون دولار. يوم الثلاثاء، ستمنح كاليفورنيا 1.5 مليون دولار لكل 10 من السكان. وتشمل العناصر الأخرى التي يمكن الفوز بها الكحول، القنب، السلاح، قسائم الطعام وبطاقات الهدايا.

ويعمل البيت الأبيض أيضا على تعزيز التطعيمات، فيما بدأت نائبة الرئيس كامالا هاريس، جولة وطنية للترويج للجرعات يوم الإثنين.

في اليوم نفسه، أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية لصناعة الأدوية أن لقاحها فعال بنسبة 90.4٪ بعد إجراء الاختبار على 30 ألف مشارك.

وإذا تمت الموافقة على اللقاح، فسيكون رابع لقاح لفيروس كورونا يدخل السوق الأمريكية.

وطلبت إدارة بايدن جرعات كافية من اللقاحات الحالية لجميع سكان الولايات المتحدة، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، لذلك قد تصبح نوفافاكس جزءا من صفقة مشاركة اللقاحات العالمية للتبرع بالجرعات.

"إعادة فتح كبرى"

ومساء الإثنين، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان، عملية "إعادة فتح كبرى".

وستسمح الدولة التي أمرت بأول إغلاق مرتبط بفيروس كورونا، للأشخاص الذين تم تطعيمهم بعدم ارتداء الأقنعة أو اعتماد التباعد الاجتماعي في معظم الأماكن.

ولا تزال تدابير الصحة العامة قائمة للمناسبات التي يحضرها أكثر من 5 آلاف شخص.

إلى ذلك، بدأت نيويورك أيضا في العودة إلى الحياة الطبيعية.

يوم الثلاثاء، رفع الحاكم أندرو كومو جميع القيود تقريبا بعد أن تجاوز معدل التطعيم في الولاية 70٪.

وقال كومو "يمكننا الآن العودة إلى الحياة كما نعرفها"، مضيفا أن القواعد الجديدة سارية على الفور.