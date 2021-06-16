 الاتحاد الأوروبي يطرح خطة طموحة لخفض انبعاثات وسائل المواصلات - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يطرح خطة طموحة لخفض انبعاثات وسائل المواصلات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 6:44 م

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح خطة طموحة لخفض الانبعاثات من وسائل المواصلات كجزء من حزمة لمواءمة اقتصاد التكتل مع هدف مناخي أكثر صرامة لعام 2030، وفقًا لنائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن تيمرمانس قال في مؤتمر استضافته مجموعة النقل والبيئة: "يجب أن نضع المواصلات على مسار ثابت للقضاء على الانبعاثات.. وسيكون المسار جزءا أساسيا من الحزمة وسيتطرق إلى كل وسيلة نقل".

ومن المقرر أن تكشف المفوضية النقاب عن الحزمة المسماة "فيت فور 55" في 14 يوليو، التي ستحتاج إلى موافقة الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ في عملية قد تستغرق عامين.

وأوضح تيمرمانس أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وأن المفوضية ستقترح أهدافا للدول الأعضاء.


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