زامبيا تحظر الحملات الانتخابية مع تصاعد حالات العنف والإصابات بفيروس كورونا

قررت مفوضية الانتخابات في زامبيا حظر الحملات الانتخابية للحزب الحاكم وحزب المعارضة في العاصمة لوساكا وثلاثة مناطق أخرى بسبب استمرار العنف السياسي بينما قيدت كيفية سعي الأحزاب لكسب الأصوات مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن كريتكوس ناشيندو، كبير مسؤولي مفوضية الانتخابات قوله اليوم في تصريحات تم بثها على الإنترنت إن المفوضية الانتخابية في زامبيا قررت تشديد القيود لتشمل ما يسمى بالعروض السياسية في الشوارع وتقليص عدد المجموعات التي تقوم بحملات انتخابية بين المنازل إلى ثلاثة أشخاص

ومن المقرر أن تجري زامبيا الانتخابات العامة في 12 من أغسطس المقبل.

ويتنافس الرئيس ادجار لونجو من حزب الجبهة الوطنية الحاكم مع هاكيندي هيشيليما زعيم الحزب المتحد للتنمية الوطنية فيما يتوقع أن تكون منافسة شديدة. وفي الأسابيع الاخيرة، تصاعدت التوترات حيث اشتبك بعض أنصارهما.

وأيا كان من سيفوز في الانتخابات، سيكون بحاجة إلى تأمين برنامج اقتصادي من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الدين الخارجي للحكومة والذي يتجاوز 12 مليار دولار.