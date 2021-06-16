أبو الغيط يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكينها من إجراء الإصلاحات الضرورية، مشددا على أهمية تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية التي تزور القاهرة حاليا لحضور اجتماع الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط أعرب، خلال اللقاء، عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الانسداد السياسي أساسا، وكذا في ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف المصدر أن الجامعة العربية تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه.