سعفان: وضعنا ضوابط لتعيين ذوي الإعاقة القادرين على العمل فقط

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، عن أزمة كبيرة بشأن تعيينات نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في كافة المصالح والجهات، مؤكدا علي أننا نتفاجأ أن بعض المصالح تقوم بعمل عقود لذوي الإعاقة غير القادرين علي العمل ومن ثم إلغاء عقودهم بعد مرور عليها نحو 3شهور .

جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك في الندوة النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه أمام هذه التصرفات تم وضع ضوابط بشأن أن تكون نسبة التعيينات لذوي الإعاقة للقادرين على العمل فقط، خاصة أن غير القادرين ليس من اختصاص وزارة القوى العاملة وإنما من اختصاص وزارة التضامن، حيث أنها تتعامل مع ذوي الإعاقة غير القادرين.