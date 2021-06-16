صاحب مقترح مشاركة القطاع الخاص في تطعيم كورونا: مش كل حاجة الدولة هتعملها بالمجان

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن مصر ستكون من الدول المنتجة للقاحات كورونا في الفترة المقبلة، ما يعني الحاجة إلى جهات تدعم الشراء في هذه المنظومة، وتساهم في تطعيم المواطنين بشكل أسرع، وذلك في معرض تعليقه على موافقة لجنة الاقتراحات على مقترحه إشراك القطاع الخاص في تطعيم المواطنين ضد كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هذا الأمر لا يعني إتاحة اللقاح في المراكز الطبية الصغيرة، باعتبار أن هذه المنظومة تحتاج إلى حوكمة شديدة بالنظر إلى الحاجة للاتصال بنظام وزارة الصحة والسكان للتسجيل.

وتابع: «الدواء مسعر وبالتالي إقدام أي مستشفى خاص على تغيير السعر تمثل جريمة، وبالتالي لن يكون الأمر بالصورة التي تحدث في امتصاص الدماء في أسرّة بعض المستشفيات».

وأشار «أبو العلا»، إلى أن المرحلة الحالية تستلزم ضرورة حث المواطنين على الحصول على اللقاح، موضحًا أن دولًا أخرى تشهد الكثير من الصراعات من أجل التطعيم لكن المصريين في وادٍ آخر، وفق تعبيره.

ودعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على مأمونية التطعيم وأنه يحمي المجتمع والفرد والأسرة، لا سيّما أنه يساهم في جعل المرض في حالة الإصابة بسيطًا.

وطالب الشركات الكبرى أن تنفذ حملات موسعة من أجل تطعيم موظفيها وكذا المصانع الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تزيح بعض الأعباء عن كاهل الدولة وذلك من خلال المساهمة الإنتاج، معقّبًا: «مش هنفضل على طول في عملية مجانية لتوزيع 100 مليون جرعة بشكل مضاعف».

وأشار إلى أن وزارة الصحة وافقت على مقترح إشراك الخاص في تطعيم كورونا، وأنها بصدد التعاقد مع شركتين كبريين من القطاع الخاص تحت رقابة الوزارة ووفقًا للمعايير المطلوبة.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص فى منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا «كوفيد 19» بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية.