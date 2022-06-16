سفير فيتنام: لدينا ومصر إمكانات تعزيز التعاون في الخدمات اللوجيستية

قال نجوين هوي دونج، سفير جمهورية فيتنام لدي مصر، إن فيتنام ومصر لديهما إمكانات تعزيز التعاون في الخدمات اللوجيستية والزراعة والمنسوجات والسياحة وصناعة الإلكترونيات الكهربائية.

وأضاف دونج، اليوم الخميس، خلال زيارة وفد فيتنامي رفيع المستوى الغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث سبل التعاون الاقتصادي، أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وضم الوفد الفيتنامي كلاً من السفير نجوين هوي دونج سفير جمهورية فيتنام، ونجوين فوك نام نائب المدير العام لمنطقة آسيا قسم السوق الأفريقي بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، ونجوين مينه فونج رئيسة منطقة غرب آسيا وقطاع السوق الأفريقي والأعمال التجارية.

وقدم أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها خلال العام الحالي، في احتفالية رسمية.

وأضاف أن هناك علاقات ثنائية طيبة قوية بين الجانبين المصري والفيتنامي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.

وأكد أهمية التعاون خلال تلك الفترة الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وما نتج عنهما من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وعدم استقرار سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا يعبر عن عمق العلاقات، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 20 مليون دولار، ومن الضروري العمل على زيادته إلى مليار دولار.

وخلال اللقاء تم تقديم عدد من العروض التقديمية عن الاقتصاد الفيتنامي لتوضيح سبل التعاون التجاري بين فيتنام ومصر في مجال قطاع السوق، إضافة إلى عروض تقديمية لعدد من الشركات الفيتنامية لتوضيح التخصصات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفين على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.