﻿البنك المركزي السويسري يرفع الفائدة بصورة غير متوقعة

رفع "البنك الوطني السويسري" سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع اليوم الخميس، في مسعى لاحتواء الضغوط التضخمية.

ورفع المركزي الفائدة على الودائع تحت الطلب، التي يمكن سحبها دون إشعار مسبق، بنصف نقطة مئوية إلى سالب 25ر0% من سالب 75ر0%

وقال البنك، في بيان، "لا يمكن استبعاد أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة في المستقبل المنظور، لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم ضمن النطاق الذي يتوافق مع تحقيق استقرار في الأسعار على المدى المتوسط".

وأكد البنك أنه مستعد لأن يصبح نشطا في سوق الصرف الأجنبي، وفقا للحاجة.

ورفع البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم، وأرجع هذا إلى عوامل عالمية. وجرى رفع توقعات التضخم للعام الجاري من 1ر2% إلى 8ر2%. كما جرى رفع التوقعات للعام القادم من 9ر0% إلى 9ر1% .