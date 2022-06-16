ماكرون: موقف فرنسا كان دائما وواضحا بالوقوف إلى جانب أوكرانيا

عرضت فضائية «العربية»، مقطع فيديو يرصد لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراجي، صباح الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس ماكرون عقب وصوله، إن «وجوده في كييف رسالة تضامن أوروبية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي»، فيما تعهد شولتس بمساعدة أوكرانيا «طالما استلزم الأمر».

وأجرى الرؤساء الثلاثة، ومعهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، جولة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

ولاحقاً زار ماكرون، بلدة إربين في محيط كييف، وقال خلال جولته إن «هذه المدينة شهدت جرائم حرب ومجازر»، مؤكدًا: «موقف فرنسا كان دائماً وواضحاً بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.. نأمل من أوكرانيا بأن تقاوم وتفوز بنهاية هذه الحرب».

من جهته، ذكر شولتس خلال زيارته إلى نفس البلدة أن «إيربين مثل بوتشا من قبلها أصبحت رمزا لوحشية الحرب الروسية في أوكرانيا وعنفها الغاشم»، مضيفاً أن الحرب لا بد وأن تنتهي.

وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.