احتجاجات في الهند على نظام جديد للتجنيد

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قالت الشرطة الهندية، إن حشوداً غاضبة أشعلت النار في عربة قطار، وأغلقت سككاً حديدية، وطرقاً في احتجاجات اليوم الخميس، على نظام جديد للتجنيد للجيش.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع إصلاح نظام التجنيد للقوات المسلحة التي يبلغ قوامها 1.38 مليون جندي لخفض متوسط سن الجنود والإنفاق على معاشات التقاعد.

وقال سانجاي سينج المدير العام المناوب للشرطة في ولاية بيهار بشرق البلاد، إن الاحتجاجات اندلعت في نحو 12 منطقة، وأن المحتجين أغلقوا الطرق والسكك الحديدية.

وأضاف سينج: "أشعل المحتجون النار في عربة قطار بإحدى المناطق". متابعا: "نهبوا محطة للسكة الحديد".

ويقضي النظام الجديد، الذي يسمى "درب النار"، بتجنيد الشبان والشابات بين 17.5 و21 عاماً لمدة 4 أعوام، مع إبقاء ربعهم فقط في الخدمة فترات أطول.

وفي السابق، كانت القوات البرية والبحرية والجوية كل على حدة تجند مدة 17 عاماً في العادة للرتب الأدنى. وأثار التجنيد الأقصر القلق بين المجندين المحتملين.

وقال شاب أحاط به محتجون آخرون في منطقة جيهان أباد في ولاية بيهار: "أين سنذهب بعد أن نعمل 4 أعوام فقط؟"، مضيفا: "سنصبح مشردين بعد خدمة 4 أعوام. لذلك أغلقنا الطرق".