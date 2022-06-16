السفير الأوكراني بألمانيا: زيارة شولتس لـ كييف إشارة مهمة

وصف السفير الأوكراني في أندريه ميلنيك، زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لبلاده بأنها "إشارة قوية".

وقال ميلنيك، اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يجب "فتح فصل جديد من الدعم الألماني لأوكرانيا"، وأشار إلى أن هناك حاجة ضرورية لنقطة تحول فاصلة.

ورافق شولتس في زيارته لأوكرانيا اليوم كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

ويعتزم القادة التشاور مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن مواصلة الدعم لبلاده في مواجهة الاعتداء الروسي وكذلك بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال سفير أوكرانيا ببرلين لـ(د.ب.أ): "الأوكرانيون يأملون ألا يأتي المستشار الألماني خالي الوفاض، وإنما بحزمة قوية تشمل مساعدات عسكرية"، وأكد أنه من المهم أن تورد ألمانيا مزيدا من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا بأقصى سرعة ممكنة، لاسيما قطع مدفعية مثل مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من نوع "بانزرهاوبيتز 2000" وكذلك قواذف صواريخ متعددة.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت صرحت اليوم بأنه من الممكن توريد المدافع الثقيلة التي تم التعهد بها لأوكرانيا من ألمانيا قريبا، وقالت لامبرشت لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية (زد دي إف) بالتليفزيون الألماني: "التدريب أوشك على الانتهاء. ويمكن نقل الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبيهم إلى أوكرانيا على متن مدافع هاوتزر".