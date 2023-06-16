إصابة شخصين إثر نشوب حريق بسفينة أجنبية قبالة سواحل ناخودكا الروسية

أصيب شخصان جراء نشوب حريق، صباح اليوم الجمعة، في سفينة ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل ناخودكا في منطقة بريموري في الشرق الأقصى لروسيا.

وقال مصدر مطلع على الوضع، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "اندلعت النيران في سفينة ترفع علم جزر مارشال قبالة ميناء ناخودكا، على بعد مسافة 25 ميلا، وأصيب شخصان"، مضيفا أن السفن المارة بدأت في التوجه إلى منطقة الحادث.

من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن المصابين تم إجلاؤهما ونقلهما إلى الشاطئ.

ووفقا لوزارة الطوارئ في بريموري، بدأ الحريق على السفينة على بعد 85 كيلومترا جنوب ناخودكا أثناء سفرها من الصين إلى ميناء فوستوتشني، وعلى متنها 24 فردا من الطاقم.