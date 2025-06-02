مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة لوس أنجليس الأمريكية

قتل شرطي وأصيب آخر أثناء استجابتهما لبلاغ عن رجل يطلق النار ببندقية ورجل مصاب وغير مستجيب كان ملقيا على الرصيف في مدينة بشرق مقاطعة لوس أنجليس الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا إنه عندما وصل الشرطيان إلى مكان الحادث ليل السبت تعرضا لإطلاق نار فرد شرطي واحد على الأقل بإطلاق النار.

وقال مكتب مأمور مقاطعة لوس أنجليس إن مشتبها به بالغا أصيب لكنه يخضع للاحتجاز. وتابع في بيان يوم الأحد إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة .

وأفاد مسؤولون يوم الأحد أن الضابط الذي قتل هو صمويل ريفيروس. أما الرجل الذي عثر عليه مصابا على الرصيف فقد تم نقله إلى المستشفى حيث توفي. وقال مكتب مأمور مقاطعة لوس أنجليس إن هويته لم تكشف بعد لحين إبلاغ أقاربه.

وعقد لونا وقائد شرطة بالدوين بارك روبرت لوبيز مؤتمرا صحفيا بعد وقت قصير من إطلاق النار.

وقال لوبيز إن الضابط الذي قتل كان "رجلا رائعا" يحب التزلج على الجليد وسافر لمشاهدة مباريات فريق "دودجرز" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشرطي المصاب في حالة جيدة وعائلته معه.

وقال لوبيز "إنه أمر مأساوي للغاية أن نضطر إلى التعامل مع هذا".

ومن غير الواضح عدد الطلقات التي تم إطلاقها في الحادث، لكن تم ضبط السلاح المستخدم في إطلاق النار، حسبما قالت السلطات.

ويحقق مكتب مأمور مقاطعة لوس أنجليس في الحادث باعتباره جريمة قتل مزدوجة.