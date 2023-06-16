زيلينسكي: محادثات السلام غير ممكنة قبل انسحاب القوات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن محادثات السلام غير ممكنة قبل انسحاب القوات الروسية.



وأوضح زيلينسكي، عقب اجتماعه مع زعماء أفارقة في كييف، اليوم الجمعة، أنه "لا يمكن إجراء محادثات سلام مع روسيا إلا بعدما تسحب قواتها من الأراضي التي تستولي عليها"، بحسب وكالة "رويترز".



وكان وفد من الزعماء الأفارقة قد بدأ مهمة سلام في كييف، اليوم الجمعة، بالرغم من تعرض العاصمة لوابل من الصواريخ الروسية، حسبما أعلنت أوكرانيا.



ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورؤساء جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا والسنغال ماكى سال وزامبيا هاكيندى هيشيليما وجزر القمر غزالى عثمان (الذى يترأس الاتحاد الأفريقى حاليا)، فيما يمثل الكونغو الديمقراطية رئيس ديوان الرئاسة الجنرال فلوران نتسيبا، ويمثل رئيس وزراء سابق الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، نظرا لإصابته بفيروس كورونا.



ومن المقرر أن يتوجه الوفد الأفريقي غدا السبت إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.