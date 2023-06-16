منظمة الصحة العالمية تطالب دول العالم بالاستعداد لمرض أشد فتكا من كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، دول العالم إلى الاستعداد للاستجابة لتفشى مرض «أكثر فتكا» من فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19».

وحذر مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية فى جنيف، من أن نهاية كوفيدــ19 كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعنى أن تهديد الصحة العالمى قد انتهى.

وأضاف جيبريسوس فى اجتماع صنع القرار السنوى للدول الأعضاء فى المنظمة البالغ عددها 194 دولة أن «خطر ظهور متغير آخر يتسبب فى اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وتابع: «التهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا لا يزال محتملا».

وجاءت تصريحات تيدروس خلال إعلان منظمة الصحة العالمية عن إطلاق شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض، للمساعدة فى تحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينوم.

ويمكن للمعلومات الجينية من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض أن تساعد العلماء فى التعرف على الأمراض وتتبعها وتطوير العلاجات واللقاحات.

وأوضح تيدروس فى حفل الإطلاق إن الشبكة تهدف إلى منح كل دولة إمكانية الوصول إلى التسلسل الجينى الممرض والتحليلات كجزء من نظام الصحة العامة الخاص بها.