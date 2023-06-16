المهرجان القومي للمسرح يطلق بوستر الدورة 16

محمد فاضل: حاولت الحفاظ على الهوية البصرية للمهرجان .. والزعيم عامل جذب وتسويق لأي فعالية فنية

أطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، البوستر الرسمي لدورته ال16، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبلين.

البوستر من تصميم الفنان محمد فاضل القباني مدير الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا بالمهرجان، حيث تصدر البوستر صورة للزعيم عادل إمام، الذي تحمل الدورة المقبلة اسمه.

وقال الفنان محمد فاضل القباني، إنه حرص على أن تتصدر صورة الزعيم عادل إمام بوستر الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري فور تكليفه بتصميم البوستر الدعائي من قِبل الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، وعلمه بإطلاق الدورة المقبلة على اسم الزعيم، باعتباره عامل جذب وتسويق لأي فعالية فنية، معبرا عن سعادته بتصميم بوستر أكبر مهرجان وطني للمسرح في الوطن العربي، وأن يكون مسمى الدورة على اسم "الزعيم".

وأضاف القباني، أنه حاول خلال تصميماته الدعائية للدورة المقبلة، الحفاظ على الهوية البصرية للمهرجان منذ انطلاقه، لما للمهرجان من ثراء وقوة ناعمة على المستويين الوطني والعربي، كواحد من أكبر المهرجانات المسرحية على مستوى العالم العربي.

محمد فاضل القباني، ممثل ومخرج، تخرج في كلية الآداب قسم مسرح بجامعة الإسكندرية، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية شعبة التمثيل، ومدير مؤسسة اتجاهات للإعلان، منشئ ومدير الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمهرجان القومي للمسرح المصري، سبق له العمل كمدير للمركز الإعلامي لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، ومدير سابق ومؤسس لموقع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

كما عمل عضوا بالمركز الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قام بتصميم وإطلاق عدد من المواقع الفنية، منها: مجلة نقد x نقد، المشهد المسرحي، مصابيح البصرة، اتجاهات دوت أورج، عمل تصميم عدد كبير من بوسترات وإدارة الدعاية والسوشيال ميديا لأغلب العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح.

مثَل مصر في عدد من المهرجانات الفنية العالمية، شارك كممثل في عدد من الأعمال الفنية، منها: عوالم خفية، رمادي، وبرنامج ماڤيا، وقام بإخراج عدد من المسرحيات، منها: شيء في صبري، ع الرصيف، دم السواقي، حاز على عدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثل بمهرجاني المسرح الجامعي.