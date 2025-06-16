مباحثات إماراتية هندية بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على إيران

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أجرت الإمارات والهند، الاثنين، مباحثات تناولت تطورات المنطقة عقب العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران منذ الجمعة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره الهندي سوبرامنيام جايشانكار، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت الوكالة أنهما بحثا "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليميين، عقب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما ناقشا "سبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

وتناولا كذلك "أهمية قنوات الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، ودعم كل المساعي الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي"، حسب الوكالة.

وبدعم أمريكي، أطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت منشآت نووية وقواعد صواريخ ومباني سكنية واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت حتى مساء الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وحسب وسائل إعلام عبرية، تفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.