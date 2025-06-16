الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.

وقال بيسكوف، للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: «روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب».

وأضاف بيسكوف، تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إمكانية تغيير النظام في إيران، بأن موسكو تلاحظ تماسكًا اجتماعيًا ملحوظًا في إيران.

واستطرد: «نلاحظ أيضًا تماسكًا اجتماعيًا ملحوظًا في إيران على خلفية الغارات التي ينفذها الجانب الإسرائيلي حاليًا».

وأوضح بيسكوف بأن السلطات الروسية تراقب عن كثب تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا إدانتها للإجراءات التي أدت إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وأشار إلى أن اقتراح روسيا لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران لا يزال قائمًا، مضيفًا: «لا تزال روسيا مستعدة لبذل كل ما يلزم للقضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، ولحل ما يسمى بالملف النووي الإيراني».

وذكر بيسكوف، أنه تم إجلاء بعض المواطنين الروس من الأراضي الإيرانية عبر أذربيجان، وهو ما سمح لهم بالوصول إلى أماكن آمنة.