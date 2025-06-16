بن غفير: بث وسائل إعلام مواقع سقوط صواريخ إيران في إسرائيل يساعد العدو في تحسين دقة هجماته

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، جهاز الأمن العام (شاباك) إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع القنوات الأجنبية من البث المباشر لأماكن سقوط الصواريخ الإيرانية، بدعوى أن ذلك يعرّض أمن الدولة للخطر.

وقال بن غفير، في رسالة وجهها إلى القائم بأعمال رئيس "الشاباك"، المعروف اختصارًا بالحرف "ش"، إن "بعض وسائل الإعلام الأجنبية تبث بشكل مباشر من مواقع سقوط الصواريخ، رغم الحظر الصريح على ذلك، وهو ما يساعد العدو في تحسين دقة هجماته".

ولا تسمح الرقابة الإسرائيلية بنشر اسم نائب رئيس "الشاباك" بسبب حساسية موقعه.

الوزير اليميني المتطرف طالب جهاز الشاباك باستخدام صلاحياته القانونية لمنع هذا البث، مدعيا أن ذلك يعتبر "مخالفة أمنية جسيمة، وتنتهك تعليمات الرقابة، وتعرّض أمن دولة إسرائيل ومواطنيها للخطر".

وشدد في رسالته على أن "منع هذا النوع من الخطر الأمني هو من المسؤوليات المباشرة لجهاز الشاباك".

لكنه أشار إلى أنه "أجرى صباح اليوم محادثة مع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية (داني ليفي)، وتم الاتفاق على أن الشرطة مستعدة لتقديم الدعم للشاباك، وهي ملتزمة بالتعاون في إجراء مشترك لوقف هذا السلوك غير المسؤول والخطير"، وفق قوله.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما صارما على أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية، فيما تتكتم على خسائرها البشرية والمادية جراء الرد الإيراني، حيث تمنع تداول الصور والفيديوهات، وفق وسائل إعلام عبرية.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.