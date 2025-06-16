العراق: إسرائيل توسع رقعة الحرب لرسم خارطة جديدة للشرق الأوسط

حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، من أن إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة بهدف رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، مشددًا على حق إيران في الدفاع عن نفسها وفقا لقوانين الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد عددًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين، وسفيري أستراليا وتركيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وعبر السوداني عن تضامنه الكامل مع إيران، التي تمثل دولة إقليمية مهمة وذات سيادة، وهي عضو في المجتمع الدولي، مدينًا العدوان الإسرائيلي عليها، كونه يعد تهديدًا للأمن والسلم، واستقرار وأمن العراق، وفق وكالة الأناضول.

وحذر من أن خرق القوانين من قبل إسرائيل بهذا الشكل ستكون له نتائج سلبية، مؤكدًا رفض العراق لأي خرق لسيادته، وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية إلى الهيئات الدولية والأممية.

وقال السوداني إن العراق بذل جهودًا كبيرة لإيقاف العدوان من خلال إجراء اتصالات عديدة مع قادة ووزراء خارجية دول العالم، داعيًا المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى أخذ دورهم في إيقاف هذا العدوان واعتماد الحل السلمي من خلال إعادة المفاوضات.

وأكد أن حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية والإنسانية، وترتكب الجرائم والمجازر منذ أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى فشل المجتمع الدولي، الذي تقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا.

وتفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.