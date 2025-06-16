اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين قصف مبنى التلفزيون الإيراني: انتهاك صارخ لحرية الإعلام

أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، في بيان صحفي، الهجوم الذي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد، معتبرًا إياه اعتداءً سافرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي تضمن حرية الإعلام وسلامة المؤسسات الإعلامية والمدنيين.

وأكد الاتحاد أن الهجوم يُعد تهديدًا خطيرًا لرسالة الإعلام المهني الذي يسعى لنقل الحقيقة وتعزيز الحوار بين الشعوب، مجددًا تضامنه الكامل مع الإعلاميين في إيران، ومشددًا على أن استهداف وسائل الإعلام يمثل مساسًا بحرية التعبير والحق في المعرفة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الإعلاميين ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تقوّض الأمن والاستقرار في الدول الإسلامية وتُعيق دور الإعلام في ترسيخ ثقافة السلام.

واختتم الاتحاد بيانه بدعاء لحفظ الإعلاميين والدول الإسلامية من كل شر، مؤكدًا أهمية حماية الكلمة الحرة والرسالة الإعلامية النزيهة.

ويأتي البيان عقب هجوم إسرائيلي استهدف مبنى التليفزيون الإيراني، وسط أنباء عن سقوط قتلى ومصابين.