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قالت الحكومة في فيينا، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سوف يزور النمسا اليوم الإثنين، وسوف يستقبله الرئيس أليكسندر فان دير بيلين برماسم عسكرية.

وبعد إجراء محادثات وعقد مؤتمر صحفي مع فان دير بيلين، من المقرر أن يلتقي زيلينسكي المستشار كريستيان شتوكر.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها زيلينسكي للنمسا منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية في فبراير 2022.

وفي حين أن النمسا ليست عضوا بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتعتبر نفسها محايدة عسكريا، فهي لا تدعي الحياد السياسي.

وأفادت وزارة الخارجية النمساوية، بأن البلاد جمعت مساعدات مالية وإنسانية ثنائية لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة بقيمة 300 مليون يورو تقريبا (347 مليون دولار).

وانتقد حزب الحرية اليميني المتطرف المعروف بموقفه الموالي لروسيا، زيارة زيلينسكي ووصفها بأنها انتهاك لحياد النمسا.

وبعد محطته في النمسا، سوف يتوجه زيلينسكي لحضور قمة مجموعة السبع في كندا حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.