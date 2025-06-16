المستشار الألماني يدعو أمريكا للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المشاركة في مبادرة جديدة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، مع بداية اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع كاناناسكيس الكندي.

وقال ميرتس في بداية قمة مجموعة السبع في مقاطعة ألبرتا: "أود بشدة أن تنضم الولايات المتحدة وتفرض عقوبات من جانبها" ضد روسيا.

وأشار المستشار الألماني، إلى أنه لم تفرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير الماضي.

وأضاف ميرتس، الذي يعتزم لقاء ترامب على هامش القمة في ثاني اجتماع مباشر معه بعد زيارته إلى واشنطن، "فقط العقوبات التي تم فرضها في عهد إدارة (الرئيس السابق) جو بايدن هي القائمة حاليا".

وتهدف حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة إلى زيادة الضغط على روسيا من أجل إقناعها بالتفاوض على وضع نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتستهدف العقوبات قطاعي الطاقة والبنوك الروسيين، من خلال خفض سقف سعر بيع النفط الروسي إلى دول مثل الهند والصين من 60 إلى 45 دولارا للبرميل.