دار الكتب والوثائق القومية تحتفي بذكرى «العندليب الأسمر»

تنظم قاعة الموسيقى التابعة للإدارة المركزية لدار الكتب برئاسة الأستاذ الدكتور مينا رمزي، احتفالية ثقافية وفنية تخليداً لذكرى ميلاد والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتأتي هذه الاحتفالية، تخليداً لرموز الفن الرفيع وتاريخهم الإبداعي، بعنوان "العندليب في عيون الصحافة والسينما.. قراءة نقدية وتاريخية"، وتنطلق فعالياتها يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك في قاعة علي مبارك بمقر دار الكتب والوثائق القومية.

وتهدف الندوة إلى تقديم قراءة نقدية وتاريخية معمقة لإرث الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وفنه كما تناولته الصحافة العربية وشاشات السينما عبر العقود الماضية، وتستضيف الندوة نخبة من كبار القامات الأكاديمية والخبراء في مجالات الموسيقى والسينما والصحافة، حيث يتحدث في الندوة الأستاذ الدكتور إيهاب صبري، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، ليقدم تحليلاً للمشروع الموسيقي للعندليب وتطوره، ويشاركه المنصة الكاتب والصحفي الأستاذ أيمن الحكيم ليرصد كواليس علاقة عبد الحليم حافظ بالصحافة الفنية ومحطات حياته في مانشيتات الأخبار، كما تقدم الأستاذة الدكتورة ثناء هاشم، الأستاذة بالمعهد العالي للسينما، قراءة في التجربة السينمائية الفريدة للراحل وأثر أفلامه في تاريخ السينما العربية.

وتكتمل الندوة بلمحة إنسانية وعائلية خاصة، حيث يحضر الأستاذ محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، ليتحدث ممثلاً عن عائلة الفنان الراحل ويشارك الحضور تفاصيل ملهمة من حياته، وتدير الاحتفالية الأستاذة رشا أحمد مدير قاعة الموسيقى.

ولن تقتصر الاحتفالية على الطرح الفكري والنقدي فحسب، بل ستشهد قاعة علي مبارك أجواءً إبداعية متميزة من خلال تقديم فقرات فنية وموسيقية وشعرية متنوعة، حيث يحيي الحفل المطرب والعازف الأستاذ أحمد بدوي، الذي سيشدو بباقة من أروع ألحان وأغاني العندليب، بالإضافة إلى تقديم فقرات شعر وغناء متميزة تشارك فيها مجموعة من المواهب الشابة الواعدة، تعبيراً عن امتداد أثر فن العندليب عبر الأجيال.