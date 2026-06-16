سوريا تؤهل 5 آبار نفطية جديدة في حقل البشري بالمنطقة الوسطى

أنجزت الشركة السورية للبترول SPC، إعادة تأهيل 5 آبار في حقل البشري في المنطقة الوسطى ضمن مشروع يشمل سبعة آبار؛ وذلك بالاعتماد على خبراتها الوطنية وإمكاناتها الفنية الذاتية، وبما ينسجم مع خطط التطوير الموضوعة لرفع كفاءة الحقول النفطية.

وذكرت وزارة الطاقة السورية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا العمل يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للحقول واستعادة قدراتها الإنتاجية، من خلال تنفيذ عمليات التأهيل والتجهيز الفني اللازمة لإعادة الآبار إلى الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأضافت أن الشركة تواصل استكمال متطلبات المشروع وتأمين احتياجاته الفنية واللوجستية؛ بما يسهم في رفع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة التشغيل في الحقول والمنشآت النفطية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقدم يعكس قدرة الكوادر الوطنية على تنفيذ أعمال نوعية تدعم جهود تطوير قطاع النفط وتعزز استدامة عملياته الإنتاجية، تحت الإشراف العام لوزارة الطاقة.