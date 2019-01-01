ماس يشيد بالرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية

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أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بإعلان مواطنته أورزولا فون دير لاين، الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، التزامها الواضح بسيادة القانون وبأوروبا التي تتسم بالطابع الاجتماعي والتضامني والسيادي.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الثلاثاء في برلين: "هذه هي الأجندة الصحيحة للاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيتعين تقييمها به".

وأضاف ماس: "العالم لا ينتظر أوروبا، وهذا هو السبب في أهمية توجيه النظر إلى الأمام ومواصلة تطوير برنامج المفوضية الجديدة على وجه السرعة".

كان الاشتراكيون الديمقراطيون عارضوا ترشيح فون دير لاين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كان البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية بسيطة لصالح تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية.