تامر أمين عن عمرو دياب بعد تطبيق«FACE APP»: «يادوب هيغير التاتو اللي على دراعه»

علق الإعلامي تامر أمين، على تداول النشطاء صورة للفنان عمرو دياب بعد استخدام تطبيق التقدم في السن «FACE APP».

وقال في برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» أمس الاثنين، «من 20 سنة عمرو دياب لم يتغير، يا ذكي لما تجرب تشوفه بعد 20 سنة إيه اللي هيتغير يا دوب هيغير التاتو اللي على دراعه، هيروح من هنا لهنا».

واستكمل حديثه: «صورة عمرو دياب بعد الـ80 مش عارف أقوله إيه، في شباب عندهم 25 سنة دلوقتي يتمنى يبقوا زيه وهو عنده 80 سنة».

وتابع ساخرًا: «صورتي الحالية زي صورة عمرو دياب وهو عنده 80 سنة»، واستعرض صورته الشخصية بعد استخدام التطبيق، وعددًا من المشاهير والفنانين مثل شيرين رضا ونانسي عجرم، وهيفاء وهبي.

واستخدم عدد من المشاهير والعامة وملايين المستخدمين تطبيق وتحدي جديد ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى «face app»، رغبة منهم في تغيير ملامح وجهم والتعرف على شكلهم في مراحل عمرية متقدمة.