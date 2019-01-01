المستشارة الألمانية تبحث هاتفيًا مع رئيس أوكرانيا الأوضاع في شرق أوكرانيا

قال الناطق باسم الحكومة الفيدرالية، شتيفان زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس أوكرانيا فولوديمير سيلينسكي.

وأضاف زايبرت، في بيان صحفي اليوم، أن المباحثات الهاتفية تضمنت الوضع في شرق أوكرانيا بعد التقدم الأخير في وقف العنف، وأكد كلاهما على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك تنفيذًا كاملاً كذلك أيضًا فيما يتعلق بتبادل الأسرى، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بشأن اتفاقية نورماندي.

وتابع زايبرت: "بالقول بالإضافة إلى ذلك، ناقش الزعيمان كيفيه نقل الغاز عبر أوكرانيا فضلاً عن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين".