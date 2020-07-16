 الكويت: شفاء 648 حالة مصابة بكورونا والإجمالي 47 ألفا و545 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 648 حالة مصابة بكورونا والإجمالي 47 ألفا و545 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 10:08 ص


أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 648 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 47 ألفا و545 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي، اليوم الخميس- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ648 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الأربعاء، شفاء 736 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 46 ألفا و897 متعافيا.


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