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المغرب: 162 إصابة جديدة بكورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 3:44 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 3:44 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 162 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16424 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 927267 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصير إجمالي الوفيات 260 حالة.

كما تم تسجيل 75 حالة شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 13896 حالة.

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