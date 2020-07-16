الاتحاد الأوروبي يحظر استقبال الوافدين مؤقتا من الجبل الأسود وصربيا مع ارتفاع حالات كورونا



أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، أن مواطني الجبل الأسود وصربيا سيُمنعون مؤقتا من دخول الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع الدولتين الجارتين فى منطقة البلقان من قائمة محدثة للدول المعفاة من قيود السفر التي فرضها التكتل بسبب جائحة كورونا اليوم الخميس .

وتضم القائمة الجديدة الآن 12 دولة بالإضافة إلى الصين في انتظار تأكيد المعاملة بالمثل لمواطني الاتحاد الأوروبى .

ولا تفرض حاليا قيود على السفر للمقيمين من البلدان التي ترد في هذه القائمة، التي تشمل أستراليا وجورجيا وكندا ونيوزيلندا وتايلاند وتونس وأوروجواي وغيرها.

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على إعادة فرض قيود على مواطني الجبل الأسود وصربيا أمس الأول الثلاثاء, لكن القرار ينتظر موافقة الدول الأعضاء .

وتستند قائمة الإعفاءات من القيود إلى حد كبير إلى ما إذا كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بلد ما لكل مائة ألف نسمة في الأيام الـ 14 الماضية يقترب من المتوسط في الاتحاد الأوروبي أو أقل منه.