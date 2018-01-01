نتنياهو يعلن عن تقديم مساعدة مالية لجميع الإسرائيليين بسبب كورونا

(د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديم مساعدة مالية لمرة واحدة لجميع الإسرائيليين للتخفيف من الأزمة المالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.\

وقال نتنياهو للصحفيين اليوم الأربعاء إن الأسر التي لديها طفل واحد ستحصل على ما يعادل حوالي 510 يورو (580 دولارا)، في حين ستحصل الأسر التي لديها طفلان على حوالي 640 يورو والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر على حوالي 770 يورو.

وبالنسبة للأشخاص غير المتزوجين، سيحصلون على مساعدة تقدر بنحو 190 يورو. وكان أصحاب المهن الحرة قد تلقوا بالفعل مساعدات تصل إلى 1900 يورو في الأيام الأخيرة. وتعد المساعدات المالية الإضافية للجميع الآن "خطوة إضافية".

ووصف النقاد خطوة نتنياهو الشعبوية بأنها تهدف إلى قمع الاحتجاجات ضد سياسته إزاء فيروس كورونا. وقالوا إنه بالنظر إلى الأزمة المالية المتزايدة في إسرائيل، فإن هذه المساعدات تشكل مضيعة خطيرة للمال. وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن الخطوة مثيرة للجدل أيضا في وزارة المالية.

وقال نتنياهو "يجب علينا إعادة تنشيط الاقتصاد"، مضيفا أنه يتعين على الإسرائيليين الذهاب للتسوق بهذه الأموال حيث أن "هذا سيفيد الشركات مجددا"، داعيا السكان إلى شراء السلع الإسرائيلية.

يذكر أنه يجب أن توافق الحكومة وربما البرلمان على هذه المساعدات.