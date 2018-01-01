إلياس الفخفاخ يعفي وزراء حركة النهضة من مهامهم فور إعلان استقالته

(د ب ا)

قرر رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ يوم الاربعاء إعفاء وزراء حزب حركة النهضة الإسلامية من الحكومة، بعد ساعات من تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.

وقرر الفخفاح إعفاء ستة وزراء للحزب الفائز في الانتخابات، في خطوة تعكس حالة التوتر مع الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي.

وأوكل الفخفاخ مهام إدارة وزارات الرياضة والنقل والصحة والتجهيز والشؤون المحلية والتعليم العالي، لعدد من الوزراء الباقين بالنيابة.

وكان حزب حركة النهضة تقدم بمعية أحزاب أخرى من المعارضة في وقت سابق الأربعاء، بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ في البرلمان تمهيدا لسحب الثقة منها، بدعوى وجود شبهة "تضارب مصالح" ضد الفخفاخ لامتلاكه أسهم في شركات متعاملة مع الدولة.

كما عللت النهضة قرارها بافتقاد الائتلاف الحكومي لمبدأ "التضامن". لكن استقالة الفخفاخ أبقت المبادرة في مرمى الرئيس قيس سعيد بحسب الدستور وهو من سيتولى اختيار الشخصية الأقدر لتولي مهمة تكوين حكومة.

وقبل استقالته، اتهم الفخفاخ حركة النهضة "بالنفخ في قضية تضارب المصالح وتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها"، كما اتهم الحركة بضرب الاستقرار الحكومي وتعهد بإجراء تعديل في تركيبة الحكومة ينطوي ضمنيا على إبعاد وزرائها.

وتأتي استقالة الفخفاخ التي تعني استقالة كامل فريقه الحكومي، بعد نحو خمسة أشهر من توليها مهامها وفي ذروة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد اليوم، وسط توقعات ببلوغ نسبة انكماش تتجاوز 6 بالمئة هذا العام وزيادة نسبة البطالة من 15 بالمئة إلى 21 بالمئة.