شيخ قبيلة التاجوري الليبية: لازلنا قادرين على الدفاع عن وطننا لآخر قطرة دم

قال شيخ قبيلة التاجوري الليبية، مفتاح محمد التاجوري، إن «مصر هي الحاضنة لليبيين دائمًا»، مؤكدًا: «لازلنا قادرين على الدفاع عن وطننا لآخر قطرة دم»، بحسب تعبيره.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الوفد الذي استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم به مشايخ من قبائل المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أنهم «موجودون بقوة».



وأوضح أن «المليشيات والدعم التركي والقطري في ليبيا؛ أدى إلى انفصال المنطقة الغربية عن الشرقية والجنوب»، قائلًا إن حل المشاكل في ليبيا يكون بالجيش والمشايخ ومد يد السلم، مع خروج الأتراك والمرتزقة.



وتابع: «نريد ليبيا واحدة ولا يمكن أن نسمح بتقسيمها»، لافتًا إلى أن المشايخ والقبائل الليبية تريد وحدة البلاد؛ من أجل التخلص من الاستعمار التركي والمرتزقة في أقرب وقت.



وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».



واستقبلت القاهرة، مساء أمس الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.