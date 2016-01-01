منسق حياة كريمة بالقليوبية: تأهيل 1638 منزلا بمراكز المرحلة الأولى من المبادرة

قال فادي محمد سالم، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية، إنه تم الانتهاء من حصر المنازل التي سيتم رفع كفاءتها وإعادة بنائها من جديد لتتماشى مع السكن الكريم الذي تستهدفه المبادرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن تم حصر 1638 منزلًا لتطويرها في إطار المبادرة، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 9 حدات محلية تشمل 36 قرية و148 تابعًا.



وأشار إلى توصيل شبكات الصرف الصحي لقرى المبادرة بنسب تصل إلى 70% و80%، موضحًا أنه جاري التوسع في توصيل مياه الشرب والكهرباء وباقي الخدمات.



وأكد أنه تم الانتهاء من التوصيل الأساسي للغاز الطبيعي بإحدى قرى المبادرة في المحافظة بنسبة وصل إلى 100%، و85% من التوصيل للمراكز، فضلًا عن إنشاء 9 مراكز خدمية بكل وحدة محلية تشمل الخدمات الإدارية كافة التي يحتاج إليها المواطن.



وأشار إلى إنشاء وتطوير ما بين 24 إلى 27 مدرسة بمراكز المرحلة الأولى من المبادرة، وتم الانتهاء من بعضها بالفعل.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، في احتفالية شعبية حضرها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن آلاف المواطنين.



ومشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.