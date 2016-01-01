بلجيكا تعلن يوم حداد على ضحايا الفيضانات المدمرة والطقس السيء

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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، يوم الثلاثاء، يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات والطقس السيء.

وقال دي كرو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن بلجيكا ما زالت تنتظر العدد الإجمالي للقتلى، لكن يبدو أن الفيضانات كانت بالفعل "الأكثر كارثية التى تشهدها بلادنا على الإطلاق".

وأشارت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن اليوم الجمعة إلى أنه تم إرسال حوالي 200 عامل إنقاذ ومساعدات مادية من فرنسا وهولندا ولوكسمبورج وإيطاليا والنمسا لمساعدة عمال الإنقاذ البلجيكيين.

وقالت إنه تضرر نحو 112 منطقة جراء الفيضانات، مع حاجة آلاف الأشخاص للإجلاء. وشهد الكثير من المواطنين تدميرا لممتلكاتهم.