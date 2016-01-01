أبيك تريد جهودا أكبر لمحاربة جائحة كورونا والحصول على لقاحات بشكل عادل

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تريد دول المحيط الهادي تحسين جهودها بشكل كبير في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتعزيز الحصول على لقاحات على مستوى العالم.

وجاء في بيان عقب اجتماع افتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك": "سوف نتغلب فقط على هذه الحالة الصحية الطارئة عبر تسريع الوصول العادل للقاحات مضادة لكوفيد-19 آمنة وفعالة ومضمونة الجودة وبأسعار معقولة".

وحضر القمة الاستثنائية، التي دعت إليها بشكل مفاجئ رئيسة وزراء نيوزيلندا، رئيسة منتدى "أبيك" جاسيندا أرديرن، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت أرديرن للصحفيين عقب الاجتماع إن "هذه أكبر أزمة صحية واقتصادية في الذاكرة الحية"، مشددة على أن من المهم الآن التغلب على أي عملية لإضفاء صبغة وطنية على اللقاحات.

ووافقت دول المحيط الهادي، من بين أمور أخرى، على "مضاعفة الجهود لتعزيز إنتاج اللقاحات وإمداداتها، وتشجيع النقل الطوعي لتكنولوجيات إنتاج اللقاحات وفقا لشروط متفق عليها بشكل مشترك".

وكانت الإجراءات الخاصة بجوازات سفر لمن حصل على تطعيم وإقامة قنوات سفر بين الدول بشكل فردي أمرا من بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.