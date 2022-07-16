استمرار أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بجمصة

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تكليف ضياء قطب رئيس مدينة جمصة بالاستمرار في أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة، لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف وخاصة خلال أيام الإجازة عملا على راحتهم.

وأوضح رئيس مدينة جمصة أنه تمت متابعة أعمال فرق العمل التنفيذي لرئاسة مجلس المدينة لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق بمدينة جمصة وبشاطئ المصيف، خاصة مع استمرار توافد توافد المصطافين والزوار من جميع المحافظات لمصيف جمصة خاصة خلال ايام الإجازة.

وأشار إلى انه تم متابعة أعمال حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الإسعاف بتقسيم ١٥ مايو، وتم ضبط كميات من الشيش ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة الإشغالات بكافة مناطق المدينة، وذلك بهدف ضبط حركة المرور للسيارات وحركة المواطنين، حيث تم رفع الإشغالات من منطقة أمون ومنطقة هدير، وعدد من شوارع المدينة.

كما استمرت اعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة وكذا متابعة اعمال سيارات كسح مياه الصرف الصحي بتقسيم ١٥ مايو وايضا أعمال تهذيب المساحات الخضراء وريها بالشوارع الرئيسية وزراعتها لتجميلها بالشكل اللائق.

كما استمرت أعمال جهاز رش المبيدات بشوارع تقسيم ١٥ مايو والشيخ زايد للقضاء على الناموس والحشرات الناقلة للأمراض حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين ورواد المصيف.

وأكد رئيس المدينة أن هناك متابعة مستمرة وتوعية للوافدين على اتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالشاطئ بهدف الحفاظ على الجميع وقضاء إجازة آمنة.

واكد المحافظ متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وخاصة مدينة جمصة باعتبارها المصيف الاوحد بمحافظة الدقهلية ذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين والرواد الوافدين على المدينة خلال فصل الصيف.