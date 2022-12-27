حاكم سيفاستوبول: الدفاع الجوي يصد هجوما للطائرات المسيرة على المدينة

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، أن قوات الدفاع الجوي والأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على المدينة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاحد، عن رازفوجاييف ما كتبه على قناته في "تلجرام"، إن "قوات الدفاع الجوي والأسطول يقومان بصد هجوم للطائرات المسيرة على سيفاستوبول فوق البحر".

وأشار المسئول إلى أن الخدمات العامة في المدينة، "على أهبة الاستعداد"، وطلب من السكان الحفاظ على الهدوء.

وفي منشور لاحق على "تلجرام"، قال رازفوجاييف، إن ما مجموعه ثماني طائرات مسيرة حاولت مهاجمة سيفاستوبول اليوم الأحد.

وأضاف: "أُسقطت مسيرة فوق البحر وتم تحييد خمس طائرات أخرى من قبل قوات الحرب الإلكترونية، كما تم تدمير طائرتين من دون طيار على الطريق الخارجي".

وأكد رازفوجاييف أن الطائرات المسيرة لم تسبب أي أضرار ولم تقع إصابات، فيما ذكرت إدارة النقل المحلية أن حركة عبارات وقوارب الركاب فى خليج سيفاستوبول قد تم تعليقها مؤقتا.