أسوان: إزالة 21 حالة تعد بمساحة 21 ألف متر بكوم أمبو ونصر النوبة ودراو

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم بأسوان، 3 حالات تعد على مساحة 17 ألفا و10 أمتار مربعة، بنطاق قرية فارس، منها حالتي تعد على أراض زراعية بمساحة 16 ألفا و800 م2، بالإضافة إلى حالة تعد بناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 210 م2.

كما تمكنت من إزالة فورية في المهد لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة 350 م2 بنطاق قرية العباسية، مع رفع التشوينات من الطوب الأبيض، ومواد البناء.

فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين، حملة مكبرة استهدفت إزالة 6 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 3590 م2 بنطاق قرية مارية التابعة لمجلس قروي قورته، وأيضا بقرية دابود التابعة لمجلس قروي الدكة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وفي نفس السياق أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمي، حالة في المهد بمساحة 100 م2 بدون ترخيص بنطاق نجع ونس التابع للوحدة المحلية لقرية الشطب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب المخالفة.