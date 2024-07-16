 وزيرا السياحة والاستثمار يبحثان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا السياحة والاستثمار يبحثان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين

طاهر القطان
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 6:00 م

فتحى والخطيب يستعرضان مبادرة تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة

بحث شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز مزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز الاستثمار السياحي ولا سيما في المجال الفندقي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تم خلال اللقاء الذى اقيم اليوم بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارة الجديدة. أيضاً مناقشة واستعراض تفاصيل المبادرة التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القادمة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وتحقيق الأعداد السياحية المستهدفة.

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