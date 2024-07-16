كولر يعلق على مستقبله مع الأهلي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بشكل مقتضب، على سؤال حول مستقبله مع الفريق، ووجود عرض سعودي للتعاقد معه.

الأهلي حقق الفوز على مودرن سبورت 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «بخصوص الحديث عن عروض خارجية، عقدي مستمر مع الأهلي لموسم آخر ولا صحة لهذه الأنباء».

ووصل الأهلي للفوز رقم 14 تواليًا في الدوري معادلًا سلسلة بيراميدز، كأطول سلسلة انتصارات متتالية في الموسم الحالي للدوري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، من 25 مباراة لعبها الفريق، بفارق 5 نقاط خلف بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة من 28 مباراة لعبها الفريق، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 47 في المركز الرابع بجدول الترتيب.