قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت مصادر ميدانية، بأن مسيرة إسرائيلية، أغارت على طريق كفرتبنيت - الخردلي بصاروخين، فيما سقط عدد من القذائف الإسرائيلية، في أطراف القوزح بين بلدتي عيتا الشعب ورامية.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدة دير ميماس والأطراف الشرقية لبلدة يحمر.

وكان الكيان الصهيوني، استهدف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة دير ميماس، بالقصف الفوسفوري، فيما استهدفت مدفعية الجيش أطراف بلدة بني حيان.

ويواصل الكيان الصهيوني، تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.