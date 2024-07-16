سفير اليابان يمنح مستشار وزير التعليم شهادة تقدير لدورها في تطوير المدارس المصرية اليابانية

قام سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشى بتتويج الدكتورة نيفين حمودة، مستشار وزير التعليم والتعليم الفني للعلاقات الاستراتيجية بشهادة تقدير السفير الياباني.

و ساهمت مستشار وزير التعليم، الدكتورة نيفين حمودة في تطوير المدارس المصرية – اليابانية (EJS)، التي تُعد رمزًا للشراكة بين اليابان ومصر في مجال التعليم، وحققت إنجازات بارزة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم على مدى سنواتٍ طويلة.

وبفضل جهود ومساهمات الدكتورة حمودة، انتشر أسلوب التعليم المعروف بـ "التوكاتسو" أو النشاطات الخاصة، وهو أحد مميزات التعليم على الأسلوب الياباني، في أنحاء مصر، ومن المقرر أن يستمر التوسع في التعليم على الأسلوب الياباني في المستقبل أيضًا لينتشر في مصر كلها.

وحضر حفل التتويج الذي أقيم بمنزل السفير أوكا بالقاهرة، مسؤولو مشروع التوكاتسو والقائمون على تنفيذه، وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور هاني هلال، حيث احتفل الجميع بتتويج مستشار وزير التعليم، بشهادة تقدير السفير الياباني وتقدموا إليها بالتهنئة.