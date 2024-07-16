تحرير 35 محضرا خلال حملات تموينية في مركز الخارجة بالوادي الجديد

أكد محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، شن حملات مكثفة بأسواق المحافظة وتحرير عدد من المحاضر والمخالفات ضد التجار المخالفين، ضمن جهود مديرية التموين للمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشترطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري وردع المخالفين.

وقال، إنه تم شن حملة تموينية من إدارة تموين الخارجة بالاشتراك مع مباحث التموين على المحلات التجارية والأسواق والمخابز، وتم تحرير 35 محضرا، بواقع 9 محاضر سجائر مجهولة المصدر ، و12 محضرا بيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر الجبري للسجائر، و8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وإحالة المحاضر للنيابة العامة للتحقيق.