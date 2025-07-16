أردوغان يستقبل نظيره الإماراتي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمراسم رسمية.

ووصل آل نهيان المجمع الرئاسي وكان في استقباله الرئيس أردوغان عند بوابته، قبل أن يتوجها معا إلى موقع الاستقبال الرسمي.

وضمن مراسم الاستقبال الرسمي أطلقت المدفعية 21 قذيفة، فيما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا والإمارات.

وحيّا آل نهيان حرس الشرف، وبعدها تم تقديم الوفود بشكل متبادل، ثم التقط الزعيمان صورة تذكارية على الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء، الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو.

كما حضر رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قليتش.

وعقب اللقاء الثنائي، سيترأس الزعيمان الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات المشكل عام 2023.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء رسمية على شرف آل نهيان.